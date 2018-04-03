16:50 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ФСБ задержали украинца за попытку передать секретные военные карты

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании троих россиян и гражданина Украины, проживающего в Симферополе, за попытку шпионажа во время передачи иностранцам секретных военных карт.

В ФСБ задержали украинца за попытку передать секретные военные карты

Об этом сообщает свердловское управление ведомства.

Указано, что помимо украинца, также задержаны трое граждан России. Один из задержанных ранее привлекался к ответственности за государственную измену. 

В ведомстве пока что отказывают разглашать, специальным службам какого именно государства была попытка передачи секретной документации.

Также в сообщении подчеркнуто, что были проведены оперативно-разыскные операции по местам жительства трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске. В результате обыска силовиками изъято электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России.

Сотрудники ФСБ пока что не возбуждали уголовного дела. На данном этапе оглашено предупреждение о незаконности поступков, подпадающих под такие статьи Уголовного кодекса, как государственная измена и шпионаж.

Сообщается, что задержанные признались о создавании угрозы безопасности России, и сказали о решении больше не совершать подобных действия в будующем.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", курсант пограничного училища  Федеральной службы безопасности Российской Федерации попросил дать ему статус беженца в Украине.


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