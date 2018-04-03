Суд окончательно отказал Саакашвили в предоставлении статуса беженца - ФОТО

Жалоба была подана после отказа Государственной миграционной службы Украины в предоставлении Саакашвили статуса беженца. Как сообщает адвокат Руслан Чернолуцкий, защита обратилась в суд с жалобой на решения судов первой и апелляционной инстанции еще 6 февраля.

Суд в удовлетворении требований кассационной жалобы отказал, решения судов предыдущей инстанции оставил без изменений, - пояснил Чернолуцкий, добавив, что Саакашвили будет обращаться в Европейский суд по поводу несправедливого решения и отказа в предоставлении ему дополнительной защиты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственная миграционная служба Украины отказалась признавать бывшего главу Одесской облгосадминистрации и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили беженцем. В середине марта 2018 года адвокат Роман Чернолуцкий заявил, что Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину.