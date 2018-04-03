14:15 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Право горсоветов ограничивать алкопродажу убьет честную конкуренцию - АМКУ

Внедрение украинского законопроекта об изменениях в некоторых законах Украины касательнно полномочий органов местного самоуправления устанавливать ограничения на продажу пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин может привести к ликвидации честной конкуренции на рынке розничной торговли алкогольными напитками.

Право горсоветов ограничивать алкопродажу убьет честную конкуренцию - АМКУ

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Специалисты АМКУ уверяют, что указанный законопроект только посбособствует нечестивым директорам ресторанов и кафе.Такое мнение связано с тем, что право запрещать сбыт алкоголя предоставлено всем субъектам хозяйствования, кроме ресторанных заведений, что может поставить их выше относительно конкурентов и приведет к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции на этом рынке.

В комитете добавляют, что законодательные ограничения должны касаться всех субъектов хозяйствования, которые действуют в пределах определенной административно-территориальной единицы и имеют лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками, а не избирательно по отношению к членам рынка.

Также работники АМКУ напомнили, что документ имеет непосредственное отношение к условиям конкуренции на рынке, но авторы законопроекта не обращались при его составлении к экспертам АМКУ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", более шести тысячи литров алкогольного фальсификата обнаружили правоохранители в Житомирской области.


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