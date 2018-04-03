Google сняли рекламный ролик в столичном метро - ВИДЕО

Съемками и разработкой рекламы занималась компания digital-агентство Skykillers. Руководство корпорации хотело привлечь внимание украинцев к новому сервису Google Pay, с помощью которого можно будет оплачивать многие покупки не выходя из дома.

Кроме того, сервис позволяет подключать платежные карточки и сохранять платежную информацию.

Основные съемки проходили на станциях "Золотые ворота" и "Дорогожичи", а столичные жители смогли стать участниками этого процесса и присоединиться к записи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно разработчики WhatsApp удивили пользователей новым функционалом.