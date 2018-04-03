21:55 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Генпрокурор сменил подследственность дела Холодницкого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко изменил подследственность дела руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Генпрокурор сменил подследственность дела Холодницкого

Подследственность изменена по просьбе самого главы САП. Как сообщила во вторник, 3 апреля, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, это необходимо для объективности непредвзятости расследования.

Она также отметила, что процессуальное руководство в расследовании дела будет осуществлять генеральная инспекция ГПУ, а расследованием дела занимается департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

Сарган также отметила, что поскольку Холодницкий не предоставил образец своего голоса, он будет взят на экспертизу из публичных выступлений. А уже после экспертизы будут проведены дальнейшие следственные действия, - добавила Сарган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Холодницкий после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры отметил, что будет настаивать на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, и призвал к объективности расследования.

Он подчеркнул, что пока не решен вопрос подследственности, он не буду принимать участие в следственных действиях.


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