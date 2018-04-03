Генпрокурор сменил подследственность дела Холодницкого

Подследственность изменена по просьбе самого главы САП. Как сообщила во вторник, 3 апреля, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, это необходимо для объективности непредвзятости расследования.

Она также отметила, что процессуальное руководство в расследовании дела будет осуществлять генеральная инспекция ГПУ, а расследованием дела занимается департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

Сарган также отметила, что поскольку Холодницкий не предоставил образец своего голоса, он будет взят на экспертизу из публичных выступлений. А уже после экспертизы будут проведены дальнейшие следственные действия, - добавила Сарган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Холодницкий после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры отметил, что будет настаивать на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, и призвал к объективности расследования.

Он подчеркнул, что пока не решен вопрос подследственности, он не буду принимать участие в следственных действиях.