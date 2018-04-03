08:57 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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США направит в Украину патрульные катера

ВМС Украины готовятся получить два американских патрульных катера типа Айленд. Сейчас заканчивается работа над контрактом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

США направит в Украину патрульные катера

Отмечается, что катера будут переданы Украине бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы будут проводиться за счет украинской стороны.

Минобороны Украины уже сообщило американской стороне о готовности получить катера на предложенных условиях.

В данное время, ожидается сообщение от США относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов.

Передача катеров начнется после подписания контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа Айленд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год. В нем, в частности, предполагается увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более чем 620 миллионов долларов.


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