18:15 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО погибло 2558 гражданских в результате подрывов

В Украине на временно окуупированной и непождконтрольной территориии Донбасса с запуска боевых действий на погибло по меньшей мере 2558 мирных гражданских лиц после подрывов взрывоопасных предметов.

В зоне АТО погибло 2558 гражданских в результате подрывов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Указано, что с начала боевых действий в общем было проверено около 26 тысяч гектаров территорий и уничтожено более 340 тысяч взрывоопасных предметов, после чего Украину можно объявить одной из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными военными веществами стран в мире.

Как отмечает ведомство, наиболее сложно приходиться восточной части территории Украины, потому что там взрывоопасные предметы ведут к смерти и травмированию людей.

По информации управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года сгинуло не менее 2558 мирных жителей, из них - 2416 взрослых и 242 детей

Как уверяет начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Максим Комиссаров, состояние объектов инфраструктуры можно оценить как критическое, так как доступ ним порой невозможен. Они повреждены обстрелами, но в связи с невзорванными снарядами на территории и самодельными взрывными устройствами туда не подобраться.

Он добавил, что за 2017 год и первый квартал 2018 года саперы ВСУ, ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта отреагировали более чем на 1100 заявок.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", страна теперь входит в список наиболее заминированных и загрязненных взрывоопасными предметами государств мира после возникновения российской агрессии. 


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