В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на геологическую службу Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло к юго-западу от Тонги - государства-архипелага в юго-западной части Тихого океана.

По данным сейсмологов землетрясение магнитудой 6,0-6,9 по шкале Рихтера может вызвать разрушение на территории до 150 километров длинной/шириной в населенных регионах.

Вместе с тем таких данных пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в западной части Ирана в воскресенье, 1 апреля, произошло мощное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера зафиксирован примерно в 20 километрах от границы с Ираком. По предварительным данным, 23 человека пострадали.