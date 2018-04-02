В США произошла масштабная хакерская кража банковский данных

Часть информации была выставлена на продажу. Как сообщает в понедельник утром, 2 апреля, компания Gemini Advisory, которая специализируется на компьютерной безопасности,

фирма отслеживала украденные финансовые данные и заявляет, что это была группа румынских хакеров, известных как Fin7 или JokerStash. Они опубликовали в интернете пять миллионов украденных номеров карт, которые воры называли BIGBADABOOM-2. Хакеры, которые также попали в другие торговые сети, предложили 125 тысяч записей для немедленной продажи.

В Gemini Advisory также напомнили, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

Специалисты компании подчеркивают, что нынешняя хакерская атака "является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неизвестные хакеры похитили данные около 150 миллионов пользователей приложения для фитнеса и контроля калорий MyFitnessPal.