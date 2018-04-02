Семейный доктор для украинцев

Это первый этап медицинской реформы, которую осень прошлого года приняли народные депутаты.

Согласно сообщениям Министерства здравоохранения, в рамках кампании украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих деклараций пациент будет закреплен за конкретным врачом, а врач будет получать оплату в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов.

Начисление оплаты по новым принципам начнется с 1 июля.

Вместе с тем в Минздраве прогнозирует, что со стартом медреформы доходы семейных врачей, терапевтов и педиатров существенно вырастут.

Итак, с сегодняшнего дня будет сделан первый шаг медицинской реформы. После этой даты терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов только после подписания с ними меморандума о сотрудничестве.

При этом на первичном звене, когда каждая семья выбирает своего врача, все услуги оказываются бесплатно, - заверила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Переход на новую систему будет происходить постепенно, в течение всего 2018 года. Для получения финансирования по новой модели амбулатории, центры первичной помощи должны стать юридическими лицами и заключить договоры с Национальной службой здоровья. Амбулатории или центры первичной медико-санитарной помощи должны изменить свой юридический статус, чтобы быть автономными, некоммерческими предприятиями.

Это займет некоторое время и только когда они смогут заключать договоры и получать финансирование. Врачи, которые пожелают, могут становиться физическими лицами-предпринимателями, и им это будет проще делать, - рассказала Супрун, добавив, что НСЗУ - независимый заказчик услуг, ответственный за финансирование системы здравоохранения.

Создание НСЗУ предусмотрено законом о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (законопроект №6327), который дает старт медицинской реформе. Она начнет работу до июля.

Согласно принятому документу, для всей территории Украины будут установлены единые тарифы оплаты медицинских услуг и препаратов, которые будут предоставляться по программе медицинских гарантий. Получать оплату за медобслуживание пациентов будут учреждения здравоохранения и физические лица-предприниматели, которые заключат соответствующие договора с Национальной службой здоровья.

Параллельно с процессом автономизации медучреждений первичного звена будет идти процесс заключения соглашений между пациентами и врачами. Областные департаменты здравоохранения в каждом регионе создают на своих сайтах разделы с информацией о врачах первичного звена в регионах.

Таким образом, с сегодняшнего дня каждый житель страны сможет подписать декларацию с врачом. Вместе с тем Супрун заверила, что уже очень много украинцев нашли своих врачей, и многие из них имеют таких врачей. Со 2 апреля будет возможность подписать с ними декларацию, чтобы признать этого врача как своего, и с 1 июля врач будет получать оплату за каждого из тех пациентов, с которыми он подписали декларацию.

Для пациентов в этот период важно определиться, с каким именно врачом они подпишут соглашение. Украинцы не ограничены в выборе врача первичного звена и могут выбрать специалиста независимо от места регистрации, жительства или приписки к конкретному медицинскому учреждению. Соглашение можно подписать и с частным терапевтом. При этом украинцы имеют два года переходного периода, чтобы заключить контракт с семейным врачом, которого они выберут.

На протяжении переходных двух лет, амбулатории будут продолжать получать по 220 гривен государственного финансирования за то количество людей, которое за ними территориально числиться. Как только амбулатории подпишут договора с пациентами, они будут получать дополнительные деньги. За одного пациента медик получит 370 гривен в 2018 году, а с 2019 - 450 гривен. Тариф за прием пенсионеров и детей будет выше - 740 гривен. Однако эти деньги пойдут не самому доктору, а больнице, а распределять деньги будет главврач. В условиях договора будут прописаны объем бесплатных медуслуг и лекарств, права и обязанности пациента и врача. Медкарты украинцев будут электронными, а к врачу будут записываться онлайн.

Семейного врача можно будет вызвать на дом. Но решение ехать или не ехать будет принимать сам врач, а не пациент или работники регистратуры. Вы сможет позвонить и записаться на прием к врачу или обосновать необходимость вызова врача к себе домой, оставив при этом свои контактные данные. Врач перезвонит и обсудит с вашу проблему, а также договорится о времени визита. Раньше пациент сам оценивал свое состояние и состояние своего ребенка и принимал решение дождаться врача дома. Сейчас врач на основании информации от пациента будет понимать, есть ли необходимость ехать к вам домой.

Добавим, принятая Радой медреформа не предусматривает закрытие больниц. Вместе с тем. часть из них будет перепрофилированы, в частности, в реабилитационные центры или хосписы.

В законопроекте нигде не написано, что больницы закрываются. В Конституции сказано, что больницы закрывать нельзя. И мы следуем Конституции. Будет перепрофилирование больниц, так как вы все знаете нам необходимы реабилитационные центры, хосписы. Их сейчас нет. Нам необходимо, чтобы наши граждане имели все виды медицинских услуг, - пояснила профильный министр.

Поясним, что реабилитационный центр - это организация, занимающаяся физическим, психологическим, социальным и нравственно-духовным восстановлением людей, перенесших болезни, ведущие к инвалидности. В таких центрах проводится комплекс медицинских, психологических, педагогических, профессиональных и юридических мер по восстановлению автономности, трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями.

Хоспис - медико-социальное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным (преимущественно онкологическим) в последней стадии заболевания.

Вместе с тем, согласно новой реформе, изменения в 2018-м не коснутся специализированной медицины. Украинцы, как и раньше будут ходить к травматологам, офтальмологам и другим врачам. Для этого нужно будет направление терапевта или семейного врача.

Начиная с 2018 года государство будет оплачивать конкретные медицинские услуги, предоставленные пациентам на разных уровнях медицинской помощи. Для этого утвердили методику расчета стоимости медицинской услуги.

При этом вся экстренная медицинская помощь, хирургия или лечение после экстренной помощи будут оплачиваться государством. Так же, государство оплатит по новой схеме базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров и терапевтов. Утвержден новый перечень услуг первичной медицинской помощи и новые требования к оснащению практики первичной помощи. Это типовой для европейских стран перечень услуг: консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы.

В Минздраве отмечают, что в первичной медицине для пациентов бесплатными останутся общий анализ крови, анализ крови на глюкозу, на общий холестерин, анализ мочи, общий анализ мочи, а также быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис. Набор анализов, которые входят в перечень, постепенно будет расширяться.

В 2019 году медицина в Украине перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках, в 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили налогами, будем оплачивать медицинские услуги в госпиталях.

Изменяются также и правила направления граждан Украины на лечение за границу. Усовершенствован механизм финансирования, в частности, предусмотрена возможность привлечения средств для оплаты лечения из благотворительных фондов, средств местных бюджетов, других не запрещенных законодательством источников.

По мнению разработчиков проекта, это позволит не только эффективно использовать бюджетные средства, но и не медлить с процессом направления на лечение за границу. Отныне, когда пациент нуждается в неотложном лечении, он может выезжать в клинику на лечение с того момента, когда комиссия поставила его на учет. Но это все в перспективе. А со 2 апреля всем нам придется начать с выбора врача.

В Минздраве говорят: схема выбора "своего" врача очень простая. Нужно всего лишь определиться с кандидатурой доктора и подписать декларацию. Это такой себе аналог заявления на обслуживание. Для подписания декларации необходимо прийти в поликлинику или амбулаторию, где принимает выбранный врач. С собой нужно взять паспорт и идентификационный код. Для детей следует принести свидетельство о рождении.

Врач, медсестра или ресепшионист учреждения занесут данные о пациенте в электронную систему. Введенные в компьютер данные распечатываются в двух экземплярах и подписываются врачом и пациентом. Врач ставит цифровую подпись, и декларация считается подписанной. Согласно этим данным, врачам уже с 1 июля будут начислять деньги за пациентов.

Выбор семейного врача - первое звено медицинской реформы в Украине. По задумке Минздрава, украинцы смогут посещать того специалиста, которому действительно доверяют, тогда как сейчас вынуждены идти к участковому терапевту. Учреждения, которые уже могут подписывать декларации с пациентами, можно будет узнать по специальной наклейке - "Тут можно выбрать своего врача", - пояснил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтнюк. Выбирать доктора можно будет как угодно - по электронной базе eHealth, по рекомендациям, личным предпочтениям и так далее. Месторасположение поликлиники и прописка пациента при этом не имеют никакого значения. В дальнейшем человек сможет посещать выбранного врача и именно ему Национальная служба здоровья станет перечислять причитающиеся на лечение граждан бюджетные средства (порядка 400 гривен на человека в год).

Если врач по какой -то причине не подошел, его можно поменять - просто переподписать декларацию с другим специалистом.

Таким нехитрым способом Минздрав хочет решить сразу две проблемы - отсеять "плохих" врачей (предполагается, что пациенты их не выберут и они автоматически окажутся за бортом профессии) и повысить зарплаты "хорошим". По расчетам министерства, если к врачу припишется две тысячи пациентов, то он сможет получать 800 тысяч гривен в год или почти 67 тысяч гривен в месяц, что, как минимум, вдесятеро больше, чем сейчас.

За эти деньги доктора, как прописано в новом Порядке предоставления медицинской помощи, который недавно утвердил Минздрав, должны будут предоставлять пациентам следующие услуги:

наблюдать за состоянием здоровья,

ставить диагноз и лечить самые распространенные болезни, отравления и травмы,

направлять при потребности к узкому специалисту,

предоставлять помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья,

выявлять потенциальные риски для здоровья и учить пациента азам здорового образа жизни,

выдавать больничные и прочее.

Таким образом, за 67 тысяч семейный врач и полечит и научат здоровому образу жизни. Но согласно новым правилам, к зарплатам семейных врачей будут применяться понижающие или повышающие коэффициенты - в зависимости от количества и качества обслуживания.

Надбавки предусмотрены за прием более 1,5 тыс. пациентов или, к примеру, за раннее выявление тяжелых заболеваний. Так что заработать врач сможет и больше.

Сами врачи оптимизма Минздрава относительно этой схемы не разделяют. Потому что не уверены, что у государства хватит денег на оплату их труда. А кроме того опасаются, что пока будет идти реформа работать будет не комфортно. «Пациентам придется биться за возможность выбирать врача, так как их мало, а врачам — выдавливать с работы коллег, чтобы на корзину, которая называется фонд заработной платы было меньше ртов», — написал на своей странице в Facebook представитель общественной организации «Про S Vita» врач Константин Надутый.

Первые сюрпризы, с которыми придется столкнуться выбирающим докторов украинцам, будут техническими. Хотя кампания по выбору врачей официально стартует с 1 апреля, к электронной системе подключены далеко не все лечебные учреждения страны. В небольших населенных пунктах на это банально нет денег и когда они появятся — неизвестно. Во многих региональных поликлиниках не хватает компьютеров, а, принимая решение о создании электронной базы, Минздрав не уточнил, кто их должен закупать — государство или местные власти. "Никто не говорит, что информационный продукт должен быть оплачен за средства местного бюджета. На рынке уже появились фирмы, которые предлагают свои услуги по созданию электронной системы. Называют цену в 10 гривен за каждого пациента, то есть, район со 100 тысячами жителей должен изыскать посредине бюджетного года 1 млн. грн. Более того— в последующем обслуживание такой системы будет стоить 150 тысяч гривен в год", — отметил глава Симбирского райсовета, заместитель руководителя Ассоциации органов местного самоуправления "Рады Льовщины" Виталий Кимак. Согласятся ли неподключенные к электронной базе, а, следовательно, "невидимые" для Минздрава лечебные учреждения обслуживать пациентов без подписания с ними деклараций — большой вопрос. Ведь по 380 гривен за каждого больного из бюджета такие поликлиники не получат. Министерство не отказывается им платить, но станет перечислять меньшую сумму — 260 гривен на человека в год. За эти деньги врачам придется не только жить самим, но и содержать медперсонал, платить за создание и обслуживание электронной базы и интернет, а также обновлять лечебно- диагностическую базу. Собственно, уже на этом этапе начнется "чистка" рынка и массовое закрытие поликлиник, особенно в небольших населенных пунктах страны. Для их жителей останется лишь один способ получить медпомощь — подписывать декларации с районными или областными поликлиниками, то есть, ездить к доктору за десятки километров. В Министерстве здравоохранения на эти нарекания отвечают, что конечного срока по подписанию деклараций о сотрудничестве пациента и врача нет, поэтому все пациенты еще успеют найти "своего" доктора. Формально, до 2020 года система будет работать в переходном состоянии. Это значит, что до 2020 года пациенты могут даже без декларации и попасть к терапевту на бесплатный прием. Что же касается жителей сел, где нет медучреждений, в Минздраве им рекомендуют ехать в ближайшую поликлинику и заключать декларацию там. Однако, обещают, что такие неудобства временные - так как в прошлом году был принят президентский закон о сельской медицине, он предусматривает на развитие медицины в сельской местности 5 млрд грн. Эти деньги пойдут на строительство и оборудование амбулаторий, закупку автомобилей для врачей.

Сложности будут не только в провинциальных поликлиниках. Специалисты прогнозируют очереди и в больших городах. Остается рассчитывать лишь на инертность наших граждан. В 2011-2012 году, когда проводился эксперимент с семейной медициной, всех точно так же призывали записываться к семейным врачам, но явка пациентов была не очень высокой. Официально пилотный проект медицинской реформы стартовал 1 января двенадцатого года в четырех пилотных регионах Украины. Но, к сожалению, он так и не дал ответа на вопрос – нужна ли в 21 веке семейная медицина, которая в наших реалиях часто напоминает земскую. В качестве эксперимента семейную медицину вводили в Донецкой, Винницкой и Днепропетровской областях, а также в Дарницком и Днепровском районах Киева. Делалось это для очередной показухи перед европейскими «партнерами». Однако конкретных итогов этого эксперимента так никто и не подвел. “Раньше терапевт и педиатр не виделись, не обменивались информацией, но сейчас, зная обстановку в семье, наследственные заболевания, одному доктору гораздо легче вести таких пациентов, поставить им правильный диагноз и назначить лечение”, - объясняет Олеся Грицишин, начальник управления здравоохранения Дарницкой районной госадминистрации. Ведь домашний врач должен уметь справиться не только с воспалением среднего уха, но и с неврологическими заболеваниями. По многочисленным свидетельствам участников этого эксперимента, терапевтов, педиатров и других специалистов поликлиник тогда в приказном порядке отправили на курсы для быстрой переквалификации в семейных врачей. Но врач, отработавший 20 лет терапевтом, после шестимесячных курсов сразу не станет семейным доктором. Это признаются сами медики: для этого потребуется несколько лет соответствующей практики. Однако те семейные врачи, которые во время эксперимента взялись за дело, показали хорошие результаты, утверждает Грицишин. Например, в Дарницком районе Киева в течение 2012 года на 20% выросло выявление случаев туберкулеза. Если раньше это заболевание могла обнаружить в лучшем случае флюорография, которую многие пациенты и медики игнорировали, то семейные доктора лучше проконтролировали ситуацию. Правда, известна и другая статистика результатов реформы. В Днепропетровской области с 2011 по 2012 год младенческая смертность выросла на 7,8%, а в январе 2013-го - на катастрофические 61,5%. Эксперт связывает ухудшение с закрытием родильных отделений в нескольких отдаленных районах области. Массовое сокращение больничных мест вызвано неэффективным использованием средств и низким качеством оказания услуг, утверждают чиновники Минздрава и приводят статистику европейских стран, где на 10 тыс. населения приходится 55-65 коек, тогда как в Украине - 80-114.

Жители Киева, участники эксперимента, тоже критически говорят об эксперименте. Ведь амбулаториям семейной медицины не хватало диагностического оборудования и инструментария, прием вели старые участковые терапевты по старинке, никакой профилактики не было. Но в крупных городах пациенты могут обратится в любое другое учреждение Академии медицинских наук или проконсультироваться в частной поликлинике. Эксперты подчеркивают, что семейная медицина прежде всего нужна в сельской местности — там это, вероятно, единственный вариант доступной медпомощи.

Результаты уже сейчас можно увидеть в Тернопольской области. По инициативе Тернопольского государственного медицинского университета им. И. Горбачевского были созданы пять учебно-практических центров первичной медико-санитарной помощи в отдаленных селах Гусятинского, Збаражского, Подволочиского и Теребовлянского районов. Центры выполняют три главные задачи. Во-первых, здесь проходят практику студенты старших курсов и врачи-интерны медицинского и стоматологического факультетов. Во-вторых, проводится подготовка будущих врачей к работе в сельской местности — вместе со старшими коллегами они ходят на вызовы, учатся общаться с больными, проводят профилактические беседы. И третья задача — медпомощь населению. Учебно-практические центры созданы как образец фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий общей практики — семейной медицины. Студенты, проходящие здесь практику, попадают в условия, в которых им скоро придется работать, они проверяют свои теоретические знания, закрепляют их, набираются опыта. Но пока это единичные случаи. Вся остальная медицина реформируется на американский манер. Это коснулось и скорой помощи. В мире работают две системы скорой медицинской помощи: американская и европейская. По американской системе на скорой работают парамедики, по европейской - врачи и фельдшера. Так как было в Советском Союзе и осталось в Украине. Но теперь, по словам и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, скорая помощь будет делиться на экстренную и неотложную.

Неотложная приезжает при повышенной температуре, головной боли и головокружении, при обострении хронических заболеваний у пациентов. Это, по сути, консультация врача на квартире. Она не выезжает на экстренные случаи – ДТП, пожары или другие ситуации, при которых есть угроза для жизни человека.

Экстренная помощь предоставляется, когда человека нужно спасти. Когда человек звонит на 103 или 112, диспетчер "скорой" перенаправляет не экстренные обращения в медико-санитарную часть или отправляет к пациенту бригаду, которая может приехать в течение часа. В экстренных случаях скорая помощь должна приехать в течение 10 минут. «Каждая минута задержки экстренной медпомощи уменьшает шансы выжить на 5%. Когда медики экстренки выезжают на обращения пациентов, которым бы помогла консультация семейного врача, они рискуют опоздать помочь человеку, для которого каждая минута – вопрос жизни или смерти», – говорит Супрун.

То есть дети с высокой температурой, люди с высоким давлением и состояниями, которые не угрожают жизни именно сейчас, не останутся без помощи врача. К ним приедет и проконсультирует врач, однако не экстренной, а неотложной помощи. Но в таком случае неотложная первичная помощь может быть платной. Ведь государственная программа медуслуг в 2018-том гарантирует покрытие только экстренной медпомощи. Добавим, уже с 2019 года в Украине должны утвердить тарифы на все медицинские услуги. И в зависимости от объемов бюджета на медицину часть услуг оплатит из своего бюджета государство, а за остальное придется платить самостоятельно – с помощью страховой компании или из собственного кошелька. По последним данным, только 6% украинцев приобрели медицинские полисы. Ведь страховка на семью обходиться в несколько тысяч гривен в месяц. В некоторых странах оплачивать медицинские услуги обязали работодателей. Они должны оформлять корпоративную страховку, которой может воспользоваться любой сотрудник. А как будет у нас – скоро узнаем. Медицинская реформа стартовала.