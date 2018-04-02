08:59 02.04.2018 | Общество | Новости
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Россия закрыла консульство в Сиэтле

Генеральное консульство РФ в Сиэтле окончательно прекратило свою работу, российские дипломаты уже вывезли все вещи из помещения. Они проинформировали Госдепартамент США о его закрытии в обозначенный американской стороной срок - до конца первого апреля.

Россия закрыла консульство в Сиэтле

Об этом сообщает издание РИА Новости.

Отмечается, что руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена.

Также сотрудникам госдепартамента предложили проверить помещение после освобождения, но они не сочли это нужным.

Известно, что все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула, там уже начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей в другие диппредставительства и консервацию здания. Резиденции американцы потребовали освободить до конца 24 апреля.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", накануне Москва приняла решение выслать 60 американских дипломатов, что для США было ожидаемым. Этот шаг означает дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.


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