Эксклюзив: "Защитники цирковых животных действуют в политических целях", - Л. Шевченко

Об этом заявила в интервью телеканалу "Первый Деловой" и.о. генерального директора госпредприятия, народная артистка Украины и СССР Людмила Шевченко в ответ на участившиеся в последнее время претензии зооактивистов. Госпожа Шевченко также отметила, что если убрать животных из цирка, скорее всего их усыпят. А без работы останется целая плеяда дрессировщиков. Кроме того, и.о. гендиректора рассказала, почему защитники животных активизировались в последнее время.

"У нас "зеленые" выступают временами: то вдруг затишье, то какая-то ситуация сложилась как сейчас. Сейчас начинаются политические игры и предвыборная кампания. У нас "зеленые" — это незарегистрированная и неофициальная организация. Но ее субсидируют. Ей дают большие деньги. У них есть свой сайт, свои люди, которые выдают ложную информацию. В соцсетях – это какой-то бунт".