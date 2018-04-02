12:53 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Защитники цирковых животных действуют в политических целях", - Л. Шевченко

Национальный цирк Украины хорошо относится к своим животным и использует исключительно гуманные способы дрессировки. 

Эксклюзив:

Об этом заявила в  интервью телеканалу "Первый Деловой" и.о. генерального директора госпредприятия, народная артистка Украины и СССР Людмила Шевченко в ответ на участившиеся в последнее время претензии зооактивистов. Госпожа Шевченко также отметила, что если убрать животных из цирка, скорее всего их усыпят. А без работы останется целая плеяда дрессировщиков. Кроме того, и.о. гендиректора рассказала, почему защитники животных активизировались в последнее время. 

"У нас "зеленые" выступают временами: то вдруг затишье, то какая-то ситуация сложилась как сейчас. Сейчас начинаются политические игры и предвыборная кампания. У нас "зеленые" — это незарегистрированная и неофициальная организация. Но ее субсидируют. Ей дают большие деньги. У них есть свой сайт, свои люди, которые выдают ложную информацию. В соцсетях – это какой-то бунт".


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