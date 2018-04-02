Беспилотник "Почты России" потерпел крушение

Об этом сообщают РИА Новости.

Как заявляет представитель правительства Бурятии, беспилотнеик был запущен согласно плану, аппарат даже поднялся, но после упал. Причины неполадок пока что не установлены. Она добавила, что пострадавших при этом инциденте нет.

Известно, что Россия из всех своих районов выбрала Бурятию как экспериментальную площадку для первой в государстве попытки доставить почтовый груз, воспользовавшись летательной техникой без пилота.

С целью тестового запуска аппарат для экспериммента была отведена площадка в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Тз этогоместа посылку нужно было доставить в село Тарбагатай, которое находится за 35 километров от столицы Улан-Удэ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновляет мониторинг ситуации на Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов аппаратов.