13:35 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190236:test

Беспилотник "Почты России" потерпел крушение

В Российской Федирации впервые испытали доставку почты беспилотным летательным аппаратом, но попытка внедрить такую инновацию обернулась не удачей. Техника "Почты России" упала на землю после непродолжительного маршрута.

Беспилотник

Об этом сообщают РИА Новости.

Как заявляет представитель правительства Бурятии, беспилотнеик был запущен согласно плану, аппарат даже поднялся, но после упал. Причины неполадок пока что не установлены. Она добавила, что пострадавших при этом инциденте нет.

Известно, что Россия из всех своих районов выбрала Бурятию как экспериментальную площадку для первой в государстве попытки доставить почтовый груз, воспользовавшись летательной техникой без пилота.

С целью тестового запуска аппарат для экспериммента была отведена площадка в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Тз этогоместа посылку нужно было  доставить в село Тарбагатай, которое находится за 35 километров от столицы Улан-Удэ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновляет мониторинг ситуации на Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов аппаратов.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутаты требуют ускорить проверку еще двух кандидатов в ЦИК В Нигерии боевики "Боко Харам" напали на местных жителей, десятки погибших Эксклюзив: "Польша готова пригласить до 5 миллионов трудовых мигрантов", - В. Воскобойник В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив