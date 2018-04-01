10:33 01.04.2018 | Общество | Новости
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Сегодня христиане-западники отмечают Пасху

Сегодня, 1 апреля католики празднуют Пасхальное воскресенье. Об этом передает Радио Ватикана.

Сегодня христиане-западники отмечают Пасху

В этот день западные христиане по традиционному обряду приносят в церковь на память хлеб, которым Иисус накормил толпы в пустыне,  мясо - на память о пасхальном агнце, которого Иисус ел во время пасхальной трапезы с апостолами.

Отдельно католики святят яица, символизирующих новую жизнь. Обычаю также массовое посещение различных храмов и церквей. Сегодня в Ватикане Папа Франциск будет ставить огонь, который будет символизировать Воскресшего Иисуса. Далее он будет зачитывать мессу и зажигать Пасхал.

"Христос вчера и сегодня, начало и конец, Альфа и Омега", - произносят верующие, которые посещают ритуальные мероприятия.

Примечательно, что празднование Пасхи затрагивает более 1 млрд человек по всему миру. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Укрзализныця" запустит 23 дополнительных поезда из-за наплыва пассажиров на Пасху.


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