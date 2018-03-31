14:17 31.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Знаменательный день 31 марта: известные именинники

Сегодня, 31 марта подходит в концу первая весенняя декада, именно это число является знаменательной датой рождения известных исторических личностей. Об этом передает Styler.

Знаменательный день 31 марта: известные именинники

Так, 31 марта является важной астрологической датой, ведь именно в этот день по космическому календарю происходит переход солнечных фаз в нашей галактике. 

Выходит, что неслучайно миру конец марта подарил известных личностей:

- в 1596 году родился Рене Декарт, математик и физик,основоположник аналитической геометрии;

- в 1685 году родился Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, органист, признан величайшим композитором в истории музыки;

- в 1882 году появился на свет Корней Чуковский, известный детский писатель, знаменитый автор "Мухи-Цекотухи";

- в 1954 году родилась Лайма Вайкуле, советская и латвийская эстрадная певица;

- в 1955 году родился Ангус Янг, музыкант, гитарист рок группы AC/DC;

- в 1964 году мир увидел украинский политик и государственный деятель Александр Турчинов, с чем мы его и поздравляем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие дни в Украине запустят 4G.

 


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