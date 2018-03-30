В Житомире корь подхватило около 20 человек

Об этом сообщает ТСН в пятницу, 30 марта.

Больные пребывают в удовлетворительном состоянии. Как заверяют медики, каждый из них не имели прививок против кори.

Известно, что с начала 2018 года в Житомире зафиксировано медицинскими службами уже четыре десятка ситуаций заболевания корью.

Напомним, как ранее сообщал " УРА Информ", в Украине продолжается вспышка кори Количество снова возникших заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается с середины февраля, но несмотря на этот факт, вспышка кори продолжается