13:51 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомире корь подхватило около 20 человек

В Житомире в связи со вспышкой кори в госпиталях разместили 21 заболевших военнослужащих. Защитники Национальной гвардии госпитализированы с одинаковыми симптомами – жаром и сыпью. 

В Житомире корь подхватило около 20 человек

Об этом сообщает ТСН в пятницу, 30 марта.

Больные пребывают в  удовлетворительном состоянии. Как заверяют медики, каждый из них не имели прививок против кори.

Известно, что с начала 2018 года в Житомире зафиксировано медицинскими службами уже четыре десятка ситуаций заболевания корью.

Напомним, как ранее сообщал " УРА Информ", в Украине продолжается вспышка кори Количество снова возникших заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается с середины февраля, но несмотря на этот факт, вспышка кори продолжается


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