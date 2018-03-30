12:33 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине с начала года изготовлено около 1,4 миллионов загранпаспортов

В Украине с начала года оформлено и изготовлено около 1,4 миллионов заграничных паспортов.

В Украине с начала года изготовлено около 1,4 миллионов загранпаспортов

Вместе с тем на сегодняшний день в очереди на персонализацию на Полиграфическом комбинате "Украина" до сих пор остается около 675 тысяч документов. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

В ГМС также рассказали, что сейчас на сайте миграционной службы введена новая форма обращение, которой могут воспользоваться граждане, которые не получили своевременно заграничный паспорт.

Если срок выдачи документа истек и паспорт не персонализирован на Полиграфкомбинате "Украина", миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины закупает мобильное оборудование для обработки ходатайств об оформлении загранпаспортов во время выездных консульских обслуживаний.


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