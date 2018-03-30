В карманах рядовых украинцев все меньше и меньше денег - в чем причина?

Сообщается, что за прошлый год номинальные заработные платы украинцев увеличились на 24 процента, а покупательная способность на 21 процент. Однако, все это меркнет в сравнении с уменьшением реальной стоимости таких денег.

Постоянное повышение цен на продукты питания, коммунальные тарифы, бензин и прочие услуги просто нивелировали все успехи в "искусственном" повышении заработных плат. Реальная покупательная способность каждого украинца уменьшилась на 6 процентов.

Отметим, что доходы населения по состоянию на 2017 год составляли 2475,8 гривен, а расходы 2544,8 млрд гривен. Отдельно стоит упомянуть об уменьшение сбережений украинцев на 69 млрд гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в рамках декларационной кампании, доходы свыше 1 млн гривен задекларировал 1061 человек.