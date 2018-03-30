Стало известно, о чем разговаривали Хуг с главарем "ЛНР"

Об этом первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщил на брифинге по скайпу.

По его словам, ОБСЕ всегда открыто для диалога и будет способствовать установлению переговоров. Что касается беседы с Леонидом Пасечником, то разговор был относительно обеспечения безопасности сотрудников СММ и безопасности в целом.

Мы всегда открыты к диалогу, я это подчеркиваю. Мы всегда обращались к тем, кто может изменить ситуацию", - сообщил Хуг.

Сейчас самое время для прекращения огня, по мнению замглавы СММ ОБСЕ, появилась возможность воспользоваться затишьем и выполнить полное отведение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссия ОБСЕ намерена открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории ДНР. Новые базы будут созданы в двух районах поблизости линии соприкосновения.