Швейцария начал выбрасывать отходы через границу

Об этом сообщает издание The Local.

По заявлениюю представителей таможни французской области Франш-Конте, граничащей со Швейцарией, перехвачено 140 швейцарцев, которые планировали выбросить отходы за границей. Один из них успел оставить мешки на обочине, но спецслужбы его выследили по имени и адресу на выброшенных документах.

Как заявляет руководство Франции, удалось предотвратить ввоз в страну примерно десяти тонн мусора. Хотя многим удалось ускользнуть от внимания таможенников.

Предполагаемой причиной создавшейся ситуации стала дороговизна утилизации отходов в Швейцарии. В некоторых регионах установлены электронные урны, которые взвешивают мусор и требуют плату за каждый килограмм. В некоторых районах отходы можно выбрасывать только в дорогостоящих мешках, которые одобрил местный совет.

Расходы настолько велики, что швейцарцев, везущих мусор за границу, не останавливает штраф величиной 150 евро, который ждет их во Франции. По словам таможенников некоторые нарушители протестуют и отвечают, что штраф дает им право оставить мусор во Франции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в текущем 2018 году в Великобритания обогнала Украину, первой утвердив введение депозитной системы сбора тары, что позволит государству позаимствовать опыт Германии, Швеции и Дании, которые уже давно занимаюются переработкой пластикового мусора.