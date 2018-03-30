Открыто расследование по поводу обворовывания Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Должностые лица подозреваются в уголовном нарушении по факту хищения государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для нужд Министерства. 28 марта 2018 указанные лица и их адвокаты ознакомились с материалами досудебного расследования.

В злодеянии подозреваются заместитель Министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Прокуроры уверены, что чиновники совершении преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины, а именно присвоили, растратили имущество или завладели им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство обороны Украины на модернизацию Военно-морских сил в 2018 году выделит не более 130 млн гривен.