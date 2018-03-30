15:30 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Открыто расследование по поводу обворовывания Минобороны

Специалисты Национальной службы безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили об окончании досудебного расследования чиновникам Министерства обороны. 

 

Открыто расследование по поводу обворовывания Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Должностые лица подозреваются в уголовном нарушении по факту хищения государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для нужд Министерства. 28 марта 2018 указанные лица и их адвокаты ознакомились с материалами досудебного расследования.

В злодеянии подозреваются заместитель Министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Прокуроры уверены, что чиновники совершении преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины, а именно присвоили, растратили имущество или завладели им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Министерство обороны Украины на модернизацию Военно-морских сил в 2018 году выделит не более 130 млн гривен.


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