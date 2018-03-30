Нидерланды будут полностью переходить на использование альтернативных источников энергии

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, закрытие добычи всех газовых недр на территории государства это вынужденная необходимость. В прошлом году в районе месторождения в провинции Гронинген, где находится крупнейшая газодобывающая станция страны, произошло землетрясение амплитудой в 3,4 балла.

Эксперты-геологи выяснили, что интенсивная добыча газа существенно влияет на смещение литосферных плит, на которых размещается территория страны. Согласно разработанной правительством страны стратегии, к концу 2022 года производство газа планируется сократить до менее чем 12 млрд кубометров в год.

Нидерланды имеют потенциал к полной реализации программы перехода на альтернативные источники, и стихийные катаклизмы лишний раз подчеркивают правильность этого направления развития в области электроэнергии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из Российской Федерации руководство государства выдворит двух нидерландских дипломатических сотрудников в качестве ответа на высылку двух российских дипломатов после отравления экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.