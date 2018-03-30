21:55 30.03.2018 | Общество | Новости
100190069:roman

Нидерланды будут полностью переходить на использование альтернативных источников энергии

Руководство Нидерландов приняло решения запретить добычу газа на территории государства до 2030 года. Об этом передает DW.

Нидерланды будут полностью переходить на использование альтернативных источников энергии

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, закрытие добычи всех газовых недр на территории государства это вынужденная необходимость. В прошлом году в районе месторождения в провинции Гронинген, где находится крупнейшая газодобывающая станция страны, произошло землетрясение амплитудой в 3,4 балла. 

Эксперты-геологи выяснили, что интенсивная добыча газа существенно влияет на смещение литосферных плит, на которых размещается территория страны. Согласно разработанной правительством страны стратегии, к концу 2022 года производство газа планируется сократить до менее чем 12 млрд кубометров в год.

Нидерланды имеют потенциал к полной реализации программы перехода на альтернативные источники, и стихийные катаклизмы лишний раз подчеркивают правильность этого направления развития в области электроэнергии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из Российской Федерации руководство государства выдворит двух нидерландских дипломатических сотрудников в качестве ответа на высылку двух российских дипломатов после отравления экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля. 


Поделиться
Читайте также:
 
"Харьковский" террорист останется под стражей: детали Киев и Анкара задумали реализовать программу беспошлинной торговли до конца 2018 года В карманах рядовых украинцев все меньше и меньше денег - в чем причина? Киев опять "застыл" в пробках - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив