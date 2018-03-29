Все имущество нардепа Надежды Савченко могут арестовать

Отмечается, что за преступления которые предусматривается ей, может потянуть за собой возможный арест ее имущества. Такой вопрос может поднять следователь, который ведет данное расследование против нее.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, суд в Киеве, 23 марта, арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Защита Савченко подала апелляцию на ее арест.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Апелляционный суд Киева примет к рассмотрению жалобу стороны защиты вл лице Виктора Чевгуза на арест народного депутата Надежды Савченко.