В четверг в Украине вновь будет прохладно

Сухая и солнечная порадует только жителей востока и юга Украины. Остальная территория страны окажется под воздействием холодного и влажного фронта, который принесет небольшое снижение температуры и дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду.

В течение дня температура воздуха также будет довольно низкой.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночной сильный снег утром уменьшит свою силу. Днем он ослабнет еще больше и к вечеру закончится. На дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега, Температура воздуха ночью опустится до 1-3 градуса ниже нуля. Днем температура воздуха составит 2-4 градуса тепла.

На западе Украины ночью без существенных осадков, только во Львовской области местами небольшой дождь, днем дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться т минус 4 до плюс 2 градусов. Днем потеплеет до 3-11 градусов.

На севере Украины ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градусов тепла до 4 градусов мороза. В Черниговской и Сумской областях похолодает до 5-11 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 6 градусов.

В центре страны ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 5 градусов. Днем будет от 1 градусов мороза до 6 градусов тепла.

На востоке Украины ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, слабое налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов

На юге Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем потеплеет до 5-13 градусов.

В Крыму также сухо. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

Народный прогноз: В церковных святцах под этим днем числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь", "Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит". А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: "Когда весна красными днями сгоняет снег - родится хлеб".