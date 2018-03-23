Остров Крит накрыла песчаная буря - ВИДЕО

Со вчерашнего дня четверга, 22 марта, воздух из-за песчинок стал оранжевым, а видимость не превышает 200 метров. Некоторые жители обратились к медикам, надышавшись пылью.

Как сообщает Earth Chronicles News, из-за песчаной бури школы и некоторые учреждения были закрыты.

По данным издания оранжево-красного цвета воздуху придает высокая концентрация песка, которая составляет около 500 микрограммов на кубический метр. При этом врачи предупреждают, что частицы песка могут содержать опасные элементы, такие как свинец, цинк, хром и ванадий.





В свою очередь Министерство здравоохранения республики выпустило рекомендации для населения в связи со сложившимися погодными условиями.

Там просят взрослым и детям с респираторными заболеваниями и проблемами со здоровьем сердца ведомство советует ограничить любые интенсивные физические упражнения, особенно если они находятся на открытом воздухе. Людям старше 65 лет рекомендуется снизить физическую активность. Также всем гражданам в зоне бури министерство рекомендует носить защитные маски.





Метеорологи же прогнозируют, что ситуация нормализуется к выходным. По данным Национальной обсерватории Афин, частота подобного явления за последние 20 лет увеличилась в два раза, а его интенсивность - на 50%. Причиной такого явление специалисты называют опустынивание территорий на Севере Африки и, как следствие, увеличение количества пыли, переносимой ветром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Алжире 8 января, в самой жаркой на земле пустыне Сахара, в городе Айн-Сефра выпал снег. Он покрыл часть пустыни, которая находится в алжирском штате Аль-Нумам. Такая аномалия повторяется уже второй год. По данным агентства, снег растаял в тот день когда температура воздуха "нормализовалась".