08:58 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник в зоне АТО ранен украинский военный - ВИДЕО

За прошедшие сутки понедельник, 19 марта, боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В понедельник в зоне АТО ранен украинский военный - ВИДЕО

В результате боевых действий ранение получил украинский военнослужащий. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба антитеррористической операции, на донецком направлении из стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. Именно тут был ранен украинский военный.

На луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.

Напомним, за прошедшие сутки воскресенье, 18 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один военнослужащий получил травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.


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