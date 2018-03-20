Пинчук и Коломойский ведут медиавойну против "Роттердам плюс", потому что он ударил по их ферросплавному бизнесу

По его словам, медиакампания против "Роттердам+" - это "наиболее яркая история о том, как конкретная людская корысть изящно маскируется под заботу об общественном благе, собирает под свои разоблачительные знамена полезных идиотов и создает иллюзию войны за справедливость".

"Формально все банально и скучно. Для того, чтобы рынок был прозрачен нужна некая универсалия. Формульное ценообразование - краеугольный базис сырьевого рынка (нефть, газ и теперь уголь). Справочное. Сравнили? Продали. точка. Никакого заговора. Обычная практика. Но молниеносно возникло три анти/тезиса. Первый: криминальный... Якобы хитрованы покупают задешево уголь на серых копанках, а продают нам по цене Роттердам+. Второй: коррупционный... Формула позволяет изначально генерировать гигантский серый процент и отправлять его в карман "смотрящим"... Третий: персональный... Случилось неземное обогащение Ахметова и его партнеров из... Кабмина/АП)", - описывает Подоляк основные нарративы о "Роттердам+" в медиакампании.

"Со временем, правда, оказалось, что ТЭЦы покупают уголь ниже Роттердама. И вообще Роттердам - всего лишь формальный показатель, который обозначает границы допустимо... Однако брендирование зла уже случилось", - добавляет он.

При этом, по словам политолога, индикатор "Роттердам+" "банально больно ударил по интересам двух олигархов - Коломойского и Пинчука, чей ферросплавный бизнес является крупнейшим потребителем электроэнергии".

"Понятно, что новые "платежки" для них потянули резко вниз рентабельность этих некогда высокодоходных бизнесов. А что выгоднее ИВ и ВМ - модернизировать бизнесы и уменьшать прибыли или затеять медиа/войну?... Пинчук задействовал свою "еврооптимистическую группу", чтобы атаковать конкретно ICU за ее... профильную работу)... Коломойский же сыграл чуть примитивнее и выпустил на ринг экса из партнерского (мазепинского) Конкорда Геруса, который рассказал о заоблачном росте тарифов для конечного потребителя из/за... бумажной формулы. В итоге. Тарифы выросли, но совсем не из/за Роттердама... Коломойский/Пинчук получили козыри для теневой торговли... ICU же, скупавшая бонды наряду с прочими глобальными инвесторами, оправдывается)...", - пояснил М. Подоляк.

Напомним, директор по корпоративным отношениям компании "Интервайп" Дмитрий Кисилев на днях заявил, что компания оценивает свои потери от введения RAB-тарифов и формулы Роттердам+ в 10 миллионов долларов. При этом, несмотря на формулу Роттердам+, ферросплавный завод Коломойского в 2017 г. увеличил чистую прибыль в 9,4 раза.

Как ранее сообщали СМИ, расследование НАБУ по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц НКРЭКУ в связи с установлением формулы "Роттердам +" начато по заявлению народного депутата от партии УКРОП олигарха Игоря Коломойского Виталия Куприя. При этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил об обилие спекуляций на теме "Роттердам+".

Действующая методология расчета ОРЦ (формула Роттердам плюс» не влияет на тарифы для населения. Согласно данным экспертов аналитической платформы VoxUkraine, созданной профессором Питтсбургского университета Тимофеем Милованов, в Украине для населения сохраняются самые низкие тарифы на электроэнергию в Европе.