В Крыму работает только одна украинская школа

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на данные исследования руководителя Фонда открытая политика Ирины Ждановой.

Как утверждает управляющая фондам, в этой школе обучаются 132 ученика.

Согласно исследованию, четырьмя годами ранее на полуострове были 22 школы с украинским языком обучения и 894 школьниками.

В 2014-2015 годах украинский язык был предметом для изучения в 169 заведениях Крыма разного уровня. Его изучали 9316 учеников. В те годы обучение на украинском осуществлялось для 10,2 тысячи жителей Крыма, а теперь - для 371 ученика.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в селе Стохибовка Волынской области школьники учатся в три смены. Дело в том, что из-за малого количества классов, учебное заведение не может вместить в себе всех детей.