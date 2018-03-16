14:51 16.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Измаиле заработала патрульная полиция – ФОТО

На Одесчине в городе Измаил сегодня, 16 марта, начала работу патрульная полиция. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

В Измаиле заработала патрульная полиция – ФОТО

Отмечается, что теперь улицы южных населенных пунктов Одесского региона будут патрулировать почти 100 работников новой патрульной полиции.

Также сообщается, что в распоряжении патрульной полиции Измаила 5 автомобилей Mitsubishi Outlander и 5 Renault Duster.

Главным подразделения местной полиции назначен Василий Коряк.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве заработала кампания по выявлению нелегальных перевозчиков. Городские власти начали рейды по выявлению нелегальных перевозчиков на маршрутах столицы.


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