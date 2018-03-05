Президент Литвы провела встречу с лидерами крымских татар

По мнению главы Литвы, Россия ответственна за ухудшение положения крымских татар их прав, постоянные преследования, насильственную русификацию.

Литва прилагает все усилия, чтобы информация о направленной против крымских татар враждебной политике России постоянно находилась в центре внимания международного сообщества.

Отмечается, что встреча была приурочена к четвертой годовщине аннексии Крыма, ее цель - заявить о поддержке пострадавших от нее крымских татар.

Грибаускайте добавила, что Литва решительно осуждает аннексию Крыма и придерживается принципиальной политики ее непризнания.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", парламенты стран Вышеградской группы будут заниматься привлечением новых стран в европейскую семью. Представители Польши, Чехии, Словакии и Венгрии обеспокоены процессом выхода из состава Евросоюза Великобритании.