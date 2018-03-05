19:59 05.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент Литвы провела встречу с лидерами крымских татар

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, пятого марта, встретилась с лидерами крымских татар - заместителями председателя Меджлиса крымских татар Ахметом Чийгозом и Ильми Умеровым. Об этом сообщает портал Delfi.

Президент Литвы провела встречу с лидерами крымских татар

По мнению главы Литвы, Россия ответственна за ухудшение положения крымских татар их прав, постоянные преследования, насильственную русификацию.

Литва прилагает все усилия, чтобы информация о направленной против крымских татар враждебной политике России постоянно находилась в центре внимания международного сообщества.

Отмечается, что встреча была приурочена к четвертой годовщине аннексии Крыма, ее цель - заявить о поддержке пострадавших от нее крымских татар.

Грибаускайте добавила, что Литва решительно осуждает аннексию Крыма и придерживается принципиальной политики ее непризнания.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", парламенты стран Вышеградской группы будут заниматься привлечением новых стран в европейскую семью.  Представители Польши, Чехии, Словакии и Венгрии обеспокоены процессом выхода из состава Евросоюза Великобритании.


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