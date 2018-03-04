23:47 04.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержали группу грабителей ювелирных магазинов

Полицейские в воскресенье, 4 марта, задержали группу, которая в течение нескольких лет грабила ювелирные магазины.

Полиция задержали группу грабителей ювелирных магазинов

В состав преступной группы вошли четверо мужчин. При этом все они были ранее судимыми. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, на данный момент правоохранители установили их причастность к более 20 фактам имущественных преступлений.

В частности, они причастны к кражам банковских терминалов и разбойных нападений на "валютчиков". Злоумышленники были задержаны после очередного ограбления в городе Новая Каховка Херсонской области. В целом они похитили ювелирные изделия на сумму свыше 15 миллионов гривен.

Во время задержания злоумышленники оказывали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле. У них изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие, и орудие, которое подозреваемые использовали при совершении преступлений.

Полиция также установила, что организатором преступной группы является уроженец Черновицкой области, 1985 года рождения. С 2011 года он находится в розыске за совершение аналогичного преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего правоохранители по делу задержали пять человек.


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