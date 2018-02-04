На перевалах в Карпатах из-за снегопада образовались километровые пробки

При этом в некоторых местах движение автотранспорта вообще парализовано. Как сообщает местное издание Мukachevo.net, в частности, речь идет об участке трассы Киев - Чоп сразу на административной границе Закарпатской и Львовской областей.

Там, по состоянию на шесть часов вечера скопились не только грузовики, но и немало легковых авто. Трасса международного значения вообще не чищенная от снега, который местами намерз в виде путей.

Такая ситуация наблюдается еще со вчерашнего дня, хотя сегодня спасатели отмечали, что проезд уже обеспечен. Сейчас на месте работает одно авто спасателей, хотя грузовиков, которые блокируют движение около пяти.

На разных участках трассы работает только полиция, - отмечает издание, добавив, что проблемной частью трассы Киев-Чоп является участок от Закарпатья и в сторону Львова вплоть до Козева, а наихудшая ситуация - к селу Мохнатое.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о подъеме уровней воды на реках украинского Закарпатья и замерзании рек бассейна Припяти в ближайшие дни.