12:58 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184972:Polishuk

На дорогах Запорожья сняли ограничение на движение для грузовиков

В Запорожской области снято ограничение на движение грузового транспорта.

На дорогах Запорожья сняли ограничение на движение для грузовиков

По состоянию на девять часов утра четверга, 25 января все дороги открыты, движение происходит без проблем и каких-либо препятствий. Сейчас ведутся работы по расширению и расчистке обочин.

Об этом сегодня сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Владимир Кухта. Он также заверил, что синоптики не обещают усложнения погодной условий, поэтому все автодороги будут работать в штатном режиме.

В свою очередь в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пояснили, что в целом для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины работает 557 единиц техники и 1176 человек. При этом вчера спасатели отбуксировали 831 машину и помогли 1545 гражданам.

По состоянию на утро четверга опасных метеорологических явлений не наблюдается, местами небольшой снег в Запорожской и Донецкой областях, - подтвердили в ведомстве, добавив, что сейчас затруднен проезд для легкового транспорта к 25 сельским населенным пунктам Луганской области. Однако движение грузовых автомобилей обеспечено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине по состоянию на утро 25 января без света остаются более 37 населенных пунктов в двух областях.

Поделиться
Читайте также:
 
Прокуроры просят суд назначить Гавриловой залог в миллион гривен Президент Литвы считает членство Украины в ЕС реальным В Днепре возник пожар на перепелиной ферме - ФОТО Наличный доллар в четверг понизился до 28,85 гривны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив