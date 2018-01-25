На дорогах Запорожья сняли ограничение на движение для грузовиков

По состоянию на девять часов утра четверга, 25 января все дороги открыты, движение происходит без проблем и каких-либо препятствий. Сейчас ведутся работы по расширению и расчистке обочин.

Об этом сегодня сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Владимир Кухта. Он также заверил, что синоптики не обещают усложнения погодной условий, поэтому все автодороги будут работать в штатном режиме.

В свою очередь в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пояснили, что в целом для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины работает 557 единиц техники и 1176 человек. При этом вчера спасатели отбуксировали 831 машину и помогли 1545 гражданам.

По состоянию на утро четверга опасных метеорологических явлений не наблюдается, местами небольшой снег в Запорожской и Донецкой областях, - подтвердили в ведомстве, добавив, что сейчас затруднен проезд для легкового транспорта к 25 сельским населенным пунктам Луганской области. Однако движение грузовых автомобилей обеспечено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине по состоянию на утро 25 января без света остаются более 37 населенных пунктов в двух областях.