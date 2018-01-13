17:48 13.01.2018 | Политика | Новости
100184058:roman

У Трампа есть собственные каналы связи с КНДР

Президент США Дональд Трамп случайно упомянул о наличии своих агентов под прикрытием в Пхеньяне. Об этом передает NBC.

У Трампа есть собственные каналы связи с КНДР

Сообщается, что вербовка агента проходила в Овальном кабинете при личном присутствии Трампа. Он проводил встречу с аналитиком разведки с глазу на глаз. Темой разговора были условия освобождения семьи, которую в течение долгого времени удерживали в заложниках в Пакистане. Выяснилось, что этническая принадлежность агента может пригодиться при ведении переговоров с руководством КНДР, так как агент имеет корейские семейные корни. 

Американский президент лично поинтересовался у сотрудников ЦРУ почему до сих пор "милая девушка" не принимает участия в работе над обеспечением национальной безопасности США

Как сообщалось в "УРА-Информ", член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа из-за его резких высказываний в сторону африканских народов.

Поделиться
Читайте также:
 
ЕЦБ продолжает укреплять евровалюту В Турции задержали второго подозреваемого в убийстве Карлова Мировые цены на нефть достигли рекордного максимума Порошенко подписал указ об усиленной защите детей-сирот
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив