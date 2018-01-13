У Трампа есть собственные каналы связи с КНДР

Сообщается, что вербовка агента проходила в Овальном кабинете при личном присутствии Трампа. Он проводил встречу с аналитиком разведки с глазу на глаз. Темой разговора были условия освобождения семьи, которую в течение долгого времени удерживали в заложниках в Пакистане. Выяснилось, что этническая принадлежность агента может пригодиться при ведении переговоров с руководством КНДР, так как агент имеет корейские семейные корни.

Американский президент лично поинтересовался у сотрудников ЦРУ почему до сих пор "милая девушка" не принимает участия в работе над обеспечением национальной безопасности США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа из-за его резких высказываний в сторону африканских народов.