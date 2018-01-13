14:21 13.01.2018 | Политика | Новости
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Африканские страны требуют Трампа извиниться за свои слова

Представители 54 африканских стран требуют от американского лидера Дональда Трампа в срочном порядке объясниться за свои резкие высказывания.

Африканские страны требуют Трампа извиниться за свои слова

Об этом передает пресс-служба АНС.

В сообщении говорится об обеспокоенности руководства большинства стран Африки по поводу постоянных резких высказываний американского главы в сторону темнокожего населения и континента, на котором они проживают. Представители Африканского национального союза сильно недовольны расистской риторикой Дональда Трампа и просят его срочно извиниться за свои слова. 

Напомним, что ранее Трамп назвал жителей стран Гаити необразованными и бестактными, а самих выходцев из стран Африки и место, где они проживают "гниющей дырой".

"Мы чрезвычайно потрясены возмутительными, расистскими и ксенофобскими замечаниями президента Соединенных Штатов", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа после его резких высказывай в Твиттере.

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