Африканские страны требуют Трампа извиниться за свои слова

Представители 54 африканских стран требуют от американского лидера Дональда Трампа в срочном порядке объясниться за свои резкие высказывания.
Об этом передает пресс-служба АНС.
В сообщении говорится об обеспокоенности руководства большинства стран Африки по поводу постоянных резких высказываний американского главы в сторону темнокожего населения и континента, на котором они проживают. Представители Африканского национального союза сильно недовольны расистской риторикой Дональда Трампа и просят его срочно извиниться за свои слова.
Напомним, что ранее Трамп назвал жителей стран Гаити необразованными и бестактными, а самих выходцев из стран Африки и место, где они проживают "гниющей дырой".
"Мы чрезвычайно потрясены возмутительными, расистскими и ксенофобскими замечаниями президента Соединенных Штатов", - говорится в официальном уведомлении.
Как сообщалось в "УРА-Информ", член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа после его резких высказывай в Твиттере.