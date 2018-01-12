19:38 12.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Чего стоит ожидать от ГФС в 2018 году

Главная задача реформы Государственной фискальной службы на 2018 год сводится к улучшению отношений внутри самой структуры. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания в Донецкой области.

Чего стоит ожидать от ГФС в 2018 году

Глава правительства утверждает, что на сегодняшний день в кругах предпринимателей и безнесменов существует тотальное недоверие к любым государственным структурам, это касается и ГФС. Однако сегодня мы поставили перед руководством этого ведомства конкретные задачи на 2018 год - сделать нормальные электронные сервисы (электронный кабинет, единое окно), улучшить диалог с бизнесом, прекратить спекуляции на почве оформления НДС.

Премьер лично озвучил три цели, которые в 2018 году достичь вполне реально:

- улучшение сервиса на таможнях;

- прекращение возможностей для контрабанды;

- увеличение поступлений в бюджет

"Это настоящие изменения для бизнеса, он должен их ощутить", - резюмирует Гройсман.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины над программой финансирование для модернизации шахтерского оборудования.

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