Мосийчук уверен, что на него покушалась профессиональная группа убийц

Следствие, опираясь на материалы, уже может говорить, что и в обоих случаях действовала группа в составе двух или трех, а возможно и больше, человек. Об этом в понедельник, 20 ноября, на своей страничке в Facebook сообщил сам политик.

По его словам, сейчас следствие прорабатывает огромный объем оперативных материалов, допрашивает свидетелей, проводит экспертизы и конечно ищет убийц.

Вместе с тем, комментируя сомнения заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки по поводу причастности России к убийству Окуевой, Мосийчук отметил, что если Туке известны какие-то факты он рекомендует ему немедленно дать показания следователям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что сомневается в причастности России к убийству бойца АТО Амины Окуевой и покушению на Игоря Мосийчука.