08:55 15.11.2017 | Общество | Новости
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Большинство австралийцев поддержали легализацию однополых браков

Согласно данным социального опроса около 60 процентов австралийцев проголосовали за легализацию однополых браков. Соответствующие данный размещены на сайте Australian Bureau of Statistics.

Большинство австралийцев поддержали легализацию однополых браков

Так, в ходе опроса австралийцам предложили ответить, поддерживают ли возможные изменения в законодательстве, которые бы позволили однополым парам вступать в брак.

По результатам проведенного исследования, 61,6% опрошенных поддержали инициативу, 38,4% высказались против. Всего в опросе приняли участие более 12,7 миллиона местных жителей от 16 миллионов австралийцев, имеющих право голоса.

Отмечается, что результат опроса должен привести к рассмотрению соответствующего законопроекта в парламенте. В свою очередь премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл пообещал, что принятие законопроекта возможно уже к Рождеству.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США на выборах в палату делегатов штата Вирджиния победу одержала 33-летняя экс-журналистка Даника Роем, став первым трансгендером, который займет государственную должность в стране.


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