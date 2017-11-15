Большинство австралийцев поддержали легализацию однополых браков

Так, в ходе опроса австралийцам предложили ответить, поддерживают ли возможные изменения в законодательстве, которые бы позволили однополым парам вступать в брак.

По результатам проведенного исследования, 61,6% опрошенных поддержали инициативу, 38,4% высказались против. Всего в опросе приняли участие более 12,7 миллиона местных жителей от 16 миллионов австралийцев, имеющих право голоса.

Отмечается, что результат опроса должен привести к рассмотрению соответствующего законопроекта в парламенте. В свою очередь премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл пообещал, что принятие законопроекта возможно уже к Рождеству.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США на выборах в палату делегатов штата Вирджиния победу одержала 33-летняя экс-журналистка Даника Роем, став первым трансгендером, который займет государственную должность в стране.