В Украине в пятницу туманно, пасмурно и сыро

С Западной Европы на территорию Украины начнет поступать влажная и теплая воздушная масса. В связи с чем сегодня в Украине будет пасмурно и сыро.

На правобережье пройдет небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, 3-10 метров на секунду.

Температура днем составит 4-9 градусов тепла.

В Киеве сегодня возможен небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 2-4 теплых градуса. Днем будет от 5 до 7 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами туман. Ночная температура воздуха удержится в пределах 2-8 теплых градусов. Днем потеплеет до 4-10 градусов.

На севере страны в Житомирской и Киевской областях пройдет небольшой дождь, в Сумской и Черниговской областях без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 4-9 градусов.

В центре Украины небольшой дождь, только в Полтавской и Днепропетровской областях без существенных осадков, местами туман. Ночью будет от 1 до 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов.

На востоке в пятницу без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 3-8 градусов со знаком плюс.

На юге также небольшой дождь, только в Запорожской области без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7-13 градусов.