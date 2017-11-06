Убийство Окуевой: Осмаев рассказал о моменте нападения

" Мы переехали переезд и там Г-образный поворот, и на втором повороте внезапно началась стрельба автоматическая. Я сразу по газам. Амина рядом со мной сидела. Обстрел шел с правой стороны, он буквально несколько секунд продолжался, пока я не ушел из зоны обстрела. Но за эти несколько секунд, к сожалению, в нее попали", - сказал Осмаев.

Он вспомнил, что машина еще какое-то расстояние проехала, после чего заглохла, потому что двигатель, судя по всему, прострелили.

После обстрела он ожидал нападения, так как машина заглохла. Но никто так и не подошел, они оказались трусами и сбежали. Амина была без сознания, Осмаев пытался ее спасти, но пуля попала прямо в голову и раздробила череп.

Он считает, что Окуева прикрыла его собой. В теле его погибшей жены нашли пять пуль.

Осмаев добавил, что они оба в момент нападения были в бронежилетах, которые после первого покушения одевали почти всегда.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киевской области в понедельник вечером, 30 октября, неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой. Женщина погибла на месте происшествия. Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой.