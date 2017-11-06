Розенко советует переходить со спецпенсий на обычные

По его словам, от многих ученых и государственных служащих поступили жалобы на то, что им не пересчитали пенсии.

Министр отметил, что на данный момент часто более выгодно получать пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, чем по специальным законам.

Розенко направил в Пенсионный фонд соответствующее поручение, и все необходимые перерасчеты "будут осуществлены в присутствии человека и очень быстро".

"Мы выберем и лучшее время для перерасчета пенсии, и лучший способ", – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что повышение пенсий не коснется бывших народных депутатов, прокуроров и судей. Также в Кабинете Министров Украины отметили, что осовременивание пенсий касается только тех людей, которые проработали всю жизнь на тяжелых профессиях.