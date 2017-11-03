15:58 03.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Убийство Самарского: прокуратура нашла еще один труп

Вблизи от места жестокого убийства депутата Северодецкого городского совета от БПП Сергея Самарского нашли еще один труп. В данный момент личность его пока не установлена.

Убийство Самарского: прокуратура нашла еще один труп

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы допускают, что этот молодой мужчина мог быть свидетелем убийства Самарского. 

"Установлено, что действительно обнаружен труп недалеко от места гибели депутата. Однако связывать эти два убийства я сейчас не могу", - отметила пресс-секретарь прокуратуры в Луганской области Анна Зыкова.

К слову, сейчас, продолжаются следственные действия в отношении другого убитого. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Отвественным за такое преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", убитому в Северодонецке депутату местного горсовета Сергею Самарскому нанесли несколько ударов по голове тупым предметом.

 


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