13:34 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение

23-го октября в Ивано-Франковской области будут сильные осадки.

На Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение

По этой причине в указанном регионе объявлено штормовое предупреждение. Такие данные уже распространили в управлении Госслужбы по вопросам ЧС в Ивано-Франковской области. На территории этого региона также местами пройдет мокрый снег. Так, за сутки 23-го октября по региону и по Ивано-Франковску будет сильный дождь – в горах даже с мокрым снегом.

Как сообщал УРА-Информ, штормовое предупреждение синоптики также объявили на Закарпатье, так как в регионе 23-го октября ожидаются сильные осадки. Также прогнозировали сильный ветер – 15-20 метров за секунду. На реках возможно повышение уровня воды.


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