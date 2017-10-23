На Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение

По этой причине в указанном регионе объявлено штормовое предупреждение. Такие данные уже распространили в управлении Госслужбы по вопросам ЧС в Ивано-Франковской области. На территории этого региона также местами пройдет мокрый снег. Так, за сутки 23-го октября по региону и по Ивано-Франковску будет сильный дождь – в горах даже с мокрым снегом.

Как сообщал УРА-Информ, штормовое предупреждение синоптики также объявили на Закарпатье, так как в регионе 23-го октября ожидаются сильные осадки. Также прогнозировали сильный ветер – 15-20 метров за секунду. На реках возможно повышение уровня воды.