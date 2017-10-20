Ситуация в зоне АТО немного стабилизировалась - ВИДЕО

Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск близ шахты Бутовка. Начиная с семи часов вечера и почти до полуночи противник из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливали Авдеевку. Из этого же оружия они вели огонь в районе Верхнеторецком.
На приморском направлении боевики вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались украинские войска в Гнутово.
На луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около восьми часов вечера боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии возле города Счастье.
Напомним, российские наемные войска и подчиненным им боевики в среду, 18 октября, 53 раза нарушили перемирие. Украинские войска вынуждены были 31 раз открывать ответный огонь. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.