Ситуация в зоне АТО немного стабилизировалась - ВИДЕО

Боевики в четверг, 19 октября, всего лишь 15 раз нарушили режим тишины. При этом наши войска только девять раз отвечали боевикам.

В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет. Такие образом, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба антитеррористической операции, в целом боевики уменьшили количество обстрелов, но, как и ранее, основная активность врага фиксируется на Донецком направлении.

Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск близ шахты Бутовка. Начиная с семи часов вечера и почти до полуночи противник из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливали Авдеевку. Из этого же оружия они вели огонь в районе Верхнеторецком.

На приморском направлении боевики вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались украинские войска в Гнутово.

На луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около восьми часов вечера боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии возле города Счастье.

Напомним, российские наемные войска и подчиненным им боевики в среду, 18 октября, 53 раза нарушили перемирие. Украинские войска вынуждены были 31 раз открывать ответный огонь. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.