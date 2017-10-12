Владимир Бик. Связать сильного. Интервью с политзаключенным

Трудно переоценить роль сильной службы безопасности для государства, желающего сохранять независимость. И наоборот – трудно переоценить значение дискредитации этой службы и ее кадров для подрыва независимости государства.

Тотальная "проверка на благонадежность" службы в интересах новой власти началась в марте 2014 года по распоряжению тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко. С 25 февраля 2014 года под вопрос о дальнейшем прохождении службы Законом Украины "Об очищении власти» в СБУ были поставлены судьбы более 17 тысяч сотрудников СБУ. К апрелю 2016 года добровольно уволились 3315 человек. Еще 59% сотрудников остались под подозрением – запросы в отношении еще более 10 тысяч человек были отправлены, но ответы не получены. Когда "люстрация" сама собой затихла, СБУ понесла сокрушительные потери. Только в таком состоянии ее, видимо, и можно было перевести на новые рельсы, где подконтрольность СБУ американским спецслужбам стала будто бы само собой разумеющейся, а сопротивляться такой "перестройке" стало некому.

Что касается прежних руководителей СБУ, то их необходимо было не просто уволить, а дискредитировать либо эмиграцией, либо уголовными преследованиями. Ведь они, владеющие всей совокупностью информации о персонажах "новых хозяев", их заграничных связях и работе в интересах спецслужб других стран, были теми "сильными", не "связав" которых, невозможно присвоить их "имущество" – независимость и безопасность Украины.

Проще было с теми, кто покинул Украину. Генерал-майор Владимир Бик, глава Департамента контрразведки, остался даже после того, как понял, что просто выйти на пенсию по выслуге лет ему не дадут.

Начальником Департамента контрразведки СБУ в 2014 году он пробыл недолго — 5 февраля – назначен, а 24 февраля того же года снят с должности. Уже 18 марта 2014 года в отношении Бика было возбуждено уголовное дело. "Статью" ему подбирали с трудом, ведь генерал-майор имеет более 30 лет работы в СБУ, многочисленные награды и два ордена. Сначала к делу пытались приспособить ч.2 ст. 329 УК Украины ("утрата документов, содержащих государственную тайну") и ч. 3 ст. 365 ("превышение власти или служебных полномочий").

Генерал-майор не понял намека. Не захотел просто выбросить более 30 лет беспорочной службы в органах. В августе 2014 года следственный отдел Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины открыл в отношении Владимира Бика уголовное производство по факту государственной измены. Но он и после этого не уехал. В начале ноября 2014 года Владимир Бик, регулярно ходивший на допросы в ГПУ, был арестован.

Пользуясь возможностью, мы задали вопросы Владимиру Бику, и получили его ответ из СИЗО.

Владимир Валентинович, сколько рапортов об увольнении по выслуге лет вы подавали с февраля 2014 года?

Первый рапорт был мною подан по команде 24 февраля 2014 года. Всего было подано четыре рапорта, на которые до сих пор ответов так и не было получено, хотя все они поданы и задокументированы надлежащим образом. Это и означает, что в планы нового руководства изначально не входило "мирное расставание2.

В прессе не раз появлялась информация о том, что вы считаете основным заказчиком дела против вас Валентина Наливайченко. В чем суть вашего конфликта? Была ли у вас возможность работать в СБУ с Наливайченко?

Ни о какой дальнейшей службе под руководством Наливайченко речи не могло идти! Мы совершенно по-разному понимаем, что значит служить народу Украины. Еще во время первого пришествия Наливайченко в СБУ под неусыпным контролем и руководством одной иностранной спецслужбы начался процесс выдавливания кадровых контрразведчиков из Службы. Прежде всего – тех, кто прошел непростой путь в органах безопасности и имел реальный опыт оперативной работы.

Заказной характер моего "дела" - общеизвестный факт для всех осведомленных людей. Оно, по задумке заказчика, должно было "перекрыть" другое дело, против господина Наливайченко, которое в 2012-2014 г.г. расследовалось Генеральной прокуратурой Украины. Предыстория такова: в 2008 году, после визита Наливайченко в США и его встречи с руководством ЦРУ, в Службу безопасности Украины прибыл некто Чарльз Левин (как говорится, "широко известный в узких кругах"). В Украине он пробыл три месяца. Именно к этому периоду относится нашумевший эпизод присвоения офицерских званий выпускникам академии СБУ послом США Тэйлором. По указанию господина Наливайченко и руководство Департамента контрразведки СБУ должно было неукоснительно выполнять "рекомендации" Левина. Мы, естественно, отказались, после чего все руководители в декабре 2008 года были сняты с должностей. Позже по факту разглашения Наливайченко сведений, составляющих государственную тайну, было возбуждено уголовное дело.

Цинизм ситуации в том, что в марте-апреле 2014 года, когда председателем СБУ снова стал Наливайченко, материалы дела были переданы в Главное следственное Управление СБУ. Дело о разглашении гостайны им было успешно закрыто, а документы, по крайней мере, основные из них, были уничтожены. Взамен появилось дело о "русском следе".

Вы помните свой последний день рождения на свободе? Что неожиданное для вас произошло в этот день?

Мне тогда уже было известно о планируемом аресте. И, хотя у нас были определенные материальные трудности (выплату содержания мне незаконно прекратили, а на пенсию не увольняли), я предложил жене с мамой сходить в ресторан. Мы провели чудесный вечер, правда, под "охраной" бригады наружного наблюдения. Она была на месте, когда я вышел на улицу перекурить и предложить ребятам из "наружки" поужинать. И тут звонит мобильный. Номер не определяется. Узнаю голос одного из вновь вернувшихся руководителей Службы. И этот "деятель" с места в карьер предлагает организовать мне "окно" на границе и в ближайшие дни покинуть Украину. По заверениям звонившего, мне "гарантируется безопасность родных". Цену таким предложениям я хорошо знаю.

Это было 16 октября. А 7 ноября 2014 года в 7 утра 45 минут меня задержали в Харькове, в квартире, где моя семья проживает с 1992 года, и привезли в Киев. В тот же вечер в программе у Евгения Киселева на "Интере" господин Наливайченко заявил, что СБУ провела "уникальную" операцию по задержанию в Крыму и доставку в Киев "зрадника-генерала, номер 3 в списке". Подобным враньем в отношении меня напичкано все официальное информпространство. Для него каналы открыты, но ни одно мое слово, сказанное в присутствии СМИ, в телеэфир не попадает.

В выступлениях на суде ваша защита и вы сами не раз подчеркивали, что обвинительный акт составлен непрофессионально. Сплошь и рядом в деле встречаются юридически некорректные выражения типа "дискредитации Евромайдана", доказательства преступления разваливают сами свидетели стороны обвинения.

– После окончания досудебного следствия в июле-августе 2015 года нам были открыты материалы дела и, в соответствии с нормами уголовного процесса, мы сделали копии. По моей просьбе сторона защиты перевела их в электронный вид и всё выложили в Интернет. Теперь любой желающий может ознакомиться с ним и оценить по достоинству этот плод воспалённого воображения.

Абсурдность обвинения начинается с того, что мне вменяются действия, совершенные до 5 февраля 2014 года. Кто же являлся Президентом Украины в тот период? Янукович. Кто был Верховным Главнокомандующим, которому подчинялись все вооруженные формирования, правоохранительные органы и специальные службы? Янукович. Если принимать логику нынешней власти, я, якобы, своими действиями, противодействовал существовавшей тогда системе. Так за что я сижу в тюрьме при нынешней власти, свергавшей Януковича?

Мне инкриминируют то, что я, якобы по заданию спецслужб России и с использованием своих подчинённых, выкладывал на канал Re Post видеохостинга YOUTUBE видеоролики ( всего – 257) информационных каналов Украины ("Интер", "1+1", "ТСН", "ICTV", "СТБ" и т.д.), а также России ("ОРТ", "Россия 1", "Звезда" - всего 12 каналов) о событиях на "Евромайдане". Эти "вредоносные" ролики до сих пор находятся там же. Мои адвокаты провели тщательный анализ, и оказалось, что все они были размещены в Интернете различными пользователями задолго до того, как появились на канале Re Post . Некоторые – за несколько лет.. Показания в Генеральной прокуратуре по роликам я давал 20 марта и 11 апреля 2014 года. А их осмотр проводился следствием в апреле 2015 года. Неужели у кого-то могут быть сомнения в том, что за такой промежуток времени, имей я или мои подчиненные хоть какое-то отношение к этим материалам, мы бы нашли возможность просто удалить ролики из Интернета?! Интересно, а "за кого имеют" работники прокуратуры российские спецслужбы, если считают, что они способны поставить «своему агенту» задачу отыскивать и передавать им видеоматериалы своих же национальных каналов?

Собственно, прокуратура сама понимает, что занимается ерундой. В Обвинительном акте на странице 33 прокурором собственноручно сделаны пометки: "не доказано", "не подтверждено экспертизой", "предположение" и т.д. Этот документ нам удалось передать на свободу, и он выложен в Интернет. Знакомьтесь, пожалуйста.

Защита утверждает, что часть документов дела имеют признаки фальсификации. Это доказано?

Часть документов в деле – это прямая фальсификация. Этот факт моей защитой уже доказан, доказательства открыты стороне обвинения. Реакции прокуратуры нет. Но суду мы еще доказательства не предоставляли. +

После 25 судебных заседаний состав суда был изменен. Почему новый состав суда, несмотря на требования защиты, начал рассмотрения дела не с первого обвинения – в государственной измене, а со второго – обвинения в том, что вы, якобы, "несвоевременно возвратились к месту службы"?

– Сторона защиты настаивала на рассмотрении материалов уголовного дела в соответствии с Обвинительным актом, как того требуют положения статьи 337 УПК Украины. И суд принял нашу позицию. Но, сторона обвинения в лице представителя Главной военной Прокуратуры, нарушая установленный судом порядок, или имея определенные договоренности, сама определяет, кого из свидетелей вызывать и в каком объеме заслушивать.

Допущены ли в ходе рассмотрения вашего дела какие-либо нарушения? Будете ли вы после окончания процесса вне зависимости от решения суда обращаться в Европейский суд по правам человека?

Мне не хотелось бы высказывать свое субъективное мнение в отношении самого судебного процесса. Могу только сказать, что нами получены два Научно-консультативных заключения Академии Правовых Наук Украины, в которых в отношении Обвинительного акта всё достаточно четко обозначено. Более подробно говорить рано – сторона защиты пока не представляла суду свои аргументы, хотя в ходе досудебного следствия они приобщены к материалам дела.

Конечно, нарушения есть. О какой законности происходящего можно, например, говорить, если с 7 ноября 2014 года по 10 августа 2015 года со мной не было проведено ни одного следственного действия? Поэтому мы готовим документы для подачи в ЕСПЧ. Планируем подачу как минимум трёх жалоб по разным аспектам дела.

Вы следите за нынешними политическими событиями в Украине? Недавно Наливайченко был обвинен СБУ в контактах с главой ФСБ Бортниковым. Это злая ирония судьбы?

– Безотносительно к личности Наливайченко отмечу, что ничего удивительного в контактах по линии СБУ – ФСБ нет. Так действуют все, подчёркиваю, все спецслужбы в мире. Несмотря на громкие заявления бывшего Председателя СБУ Наливайченко о том, что якобы все контакты с российскими спецслужбами прерваны, а договора разорваны - всё осталось в силе. В мае этого года произошла смена Официального Представителя Службы безопасности Украины при ФСБ РФ, он же является Полномочным представителем при Антитеррористическом Центре СНГ. Предполагаю, что официальное название должности изменилось. Такие контакты всегда проходили по согласованию и с санкции руководства государства, лично Президента. Кстати, об этом было сказано под присягой на одном из судебных заседаний по моему делу в ходе допросов свидетелей.

Сегодня, почти через три года заключения, не жалеете ли вы о том, что не покинули Украину и отказались от компромисса с обвинителем? Вы по-прежнему считаете, что сегодня в Украине возможно отстоять в суде свою невиновность?

Я не только не жалею - уверен, что поступил правильно! Мне не было страшно, когда 20 февраля 2014 года мне пришлось в срочном порядке с оружием и в сопровождении сотрудников "Альфы" выехать в Харьков, так как была реальная угроза моей семье. Не боялся, когда меня пришли арестовывать свои же бывшие коллеги, терпел, когда так называемое руководство СИЗО СБУ, выполняя указания бывшего Председателя и его прихвостней, откровенно издевалось надо мной и моей женой. Это уже всё в прошлом! Бог им Судья! Я хочу свободы, но не ценой чести и совести офицера.

Процесс над генерал-майором Владимиром Биком упорно затягивается. Ему не видно конца. Единственным прогрессом в нем можно считать разве что то, что только через два с половиной года рассмотрения дела в суде Владимир Бик получил возможность защищать свои права не из клетки в зале суда, а сидя за столом с адвокатами. Но по-прежнему после заседания суда он возвращается под конвоем в камеру СИЗО. Лишенный главного человеческого права – на свободу – Владимир Бик уже без малого три года ведет борьбу не только за свою честь, но и за поруганный закон и право в государстве. «Для меня не стоит задача изменить меру пресечения. Задача – показать абсурдность не только обвинения, но и действий этой власти", – говорит Владимир Бик.

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