В районе Калиновки все еще находят боеприпасы

За последние сутки спасатели изъяли 2364 взрывоопасных предмета. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на семь часов утра открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

Сейчас пиротехнический отряд ведомства производит очистку местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.

Уже обследовано на наличие взрывоопасных предметов 23 208 гектаров территории, - отметили в ГосЧС, добавив, что над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации работают два пожарных танка и жве инженерные машины разграждения Министерства обороны Украины.

Напомним, 26 сентября около десяти часов вечера на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник, 10 октября, в небе над местом взрывов на складах боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области возобновлены полеты.