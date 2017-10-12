09:58 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В районе Калиновки все еще находят боеприпасы

По состоянию на утро четверга, 12 октября, в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области спасательные службы все еще находят боеприпасы.

В районе Калиновки все еще находят боеприпасы

За последние сутки спасатели изъяли 2364 взрывоопасных предмета. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на семь часов утра открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

Сейчас пиротехнический отряд ведомства производит очистку местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.

Уже обследовано на наличие взрывоопасных предметов 23 208 гектаров территории, - отметили в ГосЧС, добавив, что над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации работают два пожарных танка и жве инженерные машины разграждения Министерства обороны Украины.

Напомним, 26 сентября около десяти часов вечера на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник, 10 октября, в небе над местом взрывов на складах боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области возобновлены полеты.


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