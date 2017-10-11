Пакистан не сможет принять участие в международных футбольных турнирах

Согласно информации ведомства, большинство национальных сборных Пакистана уже получили уведомление об ограничении их участия в турнирах ФИФА.

Подобное решение было принято федерацией из-за того, что счета Федерации футбола Пакистана находятся под контролем специально назначенного администратора.

ФИФА обещает снять ограничение с Пакистана как только все счета ее федерации снова смогут контролироваться аудиторами Международного футбольного сообщества.

Схожее решение недавно было принято в отношении Судана, однако футбольное руководство страны выполнило все условия и снова вернулась к участию в международных чемпионатах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что судью матча Сенегал-ЮАР в рамках ЧМ-2018 отстранили от должности навсегда.