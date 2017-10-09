Украина впервые продемонстрирует технику на выставке в США

Отмечается, что на выставке AUSA Укроборонпром намерен показать разработки, которые уже доказали свою эффективность в реальных боях.

Которыми пользуется украинская армия сейчас, бронемашины, минометы, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение и много другого вооружения.

Также Украина продемонстрирует новую беспилотную технику, которая была разработана и изготовлена с учетом опыта ведения гибридной войны.

Как сообщают в госконцерне, участие в этой выставке поможет Украине усилить позиции надежного и перспективного партнера на международном рынке вооружения.

Сейчас более 70 процентов предприятий-участников Укроборонпрома уже сертифицированы по ISO 9001, внедряется система управления и обеспечения качества AQAP 2000.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственный концерн "Укроборонопром" представил новую модель автоматического оружия - карабин M4 - WAC-47.