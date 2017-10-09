Дело по убийству Вороненкова передано в суд, - Луценко - ВИДЕО

Следствие установило всех причастных к убийству. Об этом в понедельник, 9 октября, на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, расследование этого преступления с первого дня происходило в тесной координации всех правоохранительных структур.

Сейчас уже официально можно сообщить, что дело передано в суд. Генпрокурор также поблагодарил за содействие в расследовании Министерство внутренних дел и Службу безопасности и отметил, что по результатом масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов и исполнителей, причастных к этому убийству.

Напомним, заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил о раскрытии убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Как сообщал УРА-Информ, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Также в результате стрельбы возле отеля "Премьер Палас" охранник бывшего депутата получил ранения, а киллер погиб.