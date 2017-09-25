В понедельник в Украине будет сухо и тепло

Синоптики не обещают осадков на больше части страны, лишь в западных областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 21-26 теплых градусов.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла, Днем воздух прогреется до 20-22 градусов.

На западе Украины местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 6-13 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха будет от 15 до21 градуса.

На севере страны в понедельник будет сухо. Температура воздуха ночью удержится в пределах 7-13 градусов выше нуля. Днем будет от 17 до 22 теплых градуса.

В центре Украины также осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут от

7 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-24 градусов.

На востоке сегодня без осадков. Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов тепла. Днем термометры покажут от 18 до 23 градусов тепла.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-16 градусов. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Ночью термометры покажут от 11 до 16 теплых градусов. Днем будет от 21 до 26 градусов со знаком плюс.